本地股市星期二早盘上扬0.52%

（早报讯）尽管美国联邦储备局主席鲍威尔的鹰派言论造成投资者大失所望，但投资者趁低进场，加上加息预期使得新加坡银行股持续走高，带动本地股市早盘逆势上扬。

新加坡海峡时报指数高开高走，星期二（8月30日）至中午12时，新加坡海峡时报指数上扬16.84点或0.52%，报3239.10点。早盘最高点3239.56，最低点3221.74。

早盘全场成交量7亿1438万股，总额3亿3151万元。整体上升股215只，下跌股166只。

海指成分股升多跌少，21只上扬，九只下跌。

新电信（Singtel）和云顶新加坡（Genting Singapore）领涨，前者起1.52%，报2.68元，后者起1.27%至0.795元。

领跌的是怡和合发（Jardine C&C）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），前者跌0.82%至32.6元，后者跌0.58%至1.71元。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，海指近期下滑，投资者因此趁低买入。

由于利率上扬对银行的净利息收益率（NIM）有利，也带动银行股上扬，促使银行股权重较高的海指走高。

摩根大通亚洲首席市场策略师许长泰在一份报告中说，杰克逊霍尔央行行长年度研讨会提供的一个关键信息是，美国的通货膨胀仍然是一个问题，需要联储局做更多来抑制价格上涨，即使这会导致一段时期的疲弱增长。

在会议举行之前，期货和隔夜指数掉期市场反映投资者预计政策利率将在未来六个月达到峰值，并在2023年开始回落。

然而，鲍威尔的讲话却对市场的预期做出反击。值得注意的是，联储局为了实现通胀目标，而愿意维持高利率，并忍受较为疲弱的增长。也就是说，市场不能指望联储局在2023年减息。

许长泰指出，市场目前预计美国政策利率将在2023年初达到3.75%至4.00%的峰值，但他认为利率可在今年底前达到这个目标。他预料联储局会在9月加息75个基点，11月加息50个基点，12月加息25个基点。

不过，他也提醒，8月份的就业和通胀数据仍可能左右联储局的决定和市场预期。