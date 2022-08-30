美国颇尔公司斥资1.4亿元 在本地打造新设施

（早报讯）美国高科技过滤、分离和净化系统制造商颇尔公司（Pall Corporation）斥资1亿美元（1亿4000万新元）在裕群打造新设施以翻增产能，集团计划增聘300名员工。

颇尔从1984年进驻新加坡，我国是集团旗下微电子业务部的全球总部。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期二（8月30日）为新设施主持动土仪式。

陈圣辉致辞时说，我国已制定实质计划来增进电子业，工业转型蓝图（Industry Transformation Map）涵盖23个行业，电子业便是其一。

“我们在电子业的工业转型方面取得良好进展，正在研发、人才和可持续方面拓展增长策略，这将使新加坡提升能力及继续成为先进电子制造和创新的关键节点。”

颇尔公司总裁纳拉辛汉（Naresh Narasimhan）在会上致辞时透露，集团在本地投资注重长远目标，并将分不同阶段进行，“我们在第一阶段投入1亿美元，这将创造300个工作岗位，包括研发及高价值制造领域”。

他指出，集团看好亚太区域将很快超越其他市场，成为全球半导体行业的支柱，亚太目前已占据全球半导体行业大部分市场。“透过在新加坡和日本筑波的大规模投资，这将有利于集团为先进技术应用解决方案带来丰富的专业知识，并扩展技术以满足区域晶片制造商不断增长的需求。”

新设施占地七英亩，包括逾1万8000平方公尺的制造和办公空间，大批量制造和研发设施预计在明年底至2024年初竣工。