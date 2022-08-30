我国首所艺术大学2024年开课

（早报讯）南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院联办的新加坡艺术大学将在2024年8月开课，明年第三季开始招生，提供美术、设计、表演艺术等课程。

新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore，简称UAS）是我国首所艺术大学，这所私立大学将由一个中央机构UAS Ltd负责协调两所学院的项目，并有颁授文凭的权力。大学获得政府资助，让本地学生能接受可负担得起的艺术教育。

位于武吉士一带的南艺和拉萨尔依旧是两个独立机构，在各自学院继续开办专业文凭和大学文凭课程，学生在原有校园上课。中央机构的办事处则设在附近的国家设计中心。

教育部去年3月宣布成立艺术大学，提升本地大专艺术教育的发展渠道。为此，当局也成立临时委员会商讨大学发展细节，委员会已完成工作。

教育部和两所艺术学院星期二（8月30日）透露工作进展。南洋理工大学协理副校长（学生福利）郭建文教授将担任艺术大学校长。他在艺术与文化领域有丰富经验，曾是新加坡传统文化学会会长，并曾参与国家文物局、国家艺术理事会等委员会工作。大学校董会主席是瑞士信贷董事经理兼亚太区副主席甘茂乔（Jose Isidro Lito Camacho）。

教育部指出，新加坡艺术大学将在两所学院的专长与数十年的教育经验基础下加以发展，以支持新加坡的未来经济，栽培多元人才，包括艺术与人文专才。艺术大学将支持新加坡发展为有创新能力的城市，在东南亚区及以外的创意艺术领域建立领导地位。

两所学院的合作可为学生提供更多学习选项与机会，包括跨院修读学习单元、联办选修课如数码科技应用、亚洲美术等。教员之间也能协作展开研究，促进专业交流。双方计划增设应用艺术等方面的新课程。

拉萨尔目前与伦敦大学金史密斯学院合作，以及南艺联同英国皇家音乐学院和伦敦艺术大学合办的大学课程不受影响，直到合约结束。但院方指出，未来会继续同海外学府协作，为学生提供交流等学习机会。

南艺和拉萨尔的学生总数各约2500名，包括修读专业文凭的学生。2020学年，南艺和拉萨尔为大学文凭课程录取的公民与永久居民新生分别有130名和300名。

教育部预计，艺术大学在初期阶段的收生人数不会有差别。更多有关大学课程的细节较迟时候公布。

南艺目前提供的大学文凭课程包括音乐、美术、表演创作、设计与实践等。拉萨尔提供音乐、服装设计、电影、音乐剧制作等课程。