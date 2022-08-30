我国港口水域多处2025年中将有5G网络

（早报讯）我国计划到了2025年年中，实现5G网络全面覆盖码头（terminals）、锚地、航道和登船区（boarding grounds），加速海事科技发展，以改善海上作业的安全和效率。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达星期二（8月30日）在国际海上安全研讨会致辞时说，基于海事及港务管理局本月与资讯通信媒体发展局签署的谅解备忘录，电信业者第一通（M1）将获款，提供覆盖港口水域的独立5G网络。

他致辞时说，科技可用于加强海事安全，包括建立整合各个传感器和数据系统的网络和系统，共同及全面地展示情况，以及通过智能和预测服务，从数据提取更大的价值。

其中，海事局和国防科技局联合开发的海港运作指挥、控制与通讯综合（Integrated Port Operations Command, Control and Communications，简称IPOC）系统，将在2023年至2026年逐步推出，协助快速检测侵权和异常情况。

这个新系统综合海事局船只交通资讯系统、视频中心（Video Hub），以及新加坡海事数据中心等29个现有数据来源，就无须人工结集数据，提高反应效率。

另外，海事局也预计在2023年第三季启用锚地主动管理系统（Active Anchorage Management System），通过人工智能优化锚地空间的分配，并实施监控所有锚地确保安全。

徐芳达强调，尽管新系统和科技能加强安全，但建立坚韧的安全文化，以及在所有场合培养良好的安全习惯仍至关重要。

为此，海事局、工作场所安全与卫生理事会和国家海上安全委员会共同推出有关安全登船措施的视频，以及涵盖10个海事事故的案例学习册子。

内容涉及登船、驳船运输，以及停泊和潜水作业等过程所发生的事故，每个案例都附有学习要点和建议，避免类似事故再次发生。