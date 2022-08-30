樟宜机场乘客量恢复至疫情前58％水平 航空业希望聘请多4000人

（早报讯）樟宜机场乘客量已恢复至疫情前约58％的水平，航班则已恢复至64％，并预计会在年底高峰期进一步攀升至80％。第二（T2）及第四（T4）搭客大厦重开，可协助机场更好地应付旅客需求，航空业也希望能聘请多4000人。

因冠病疫情关闭了两年多的T4会在9月13日重开。交通部长易华仁星期二（8月30日）走访T4，了解搭客大厦重开前的准备工作。

他在之后接受媒体访问时说，机场乘客量已恢复至疫情前约58％的水平，航班方面则恢复至约64％。来临北半球冬季也是年底的高峰期，到时候樟宜机场的乘客量预计会进一步增加至80％。

樟宜机场早前宣布T4会在9月13日重新投入运作，T2南侧的离境厅也会在10月启用。易华仁说，这两个搭客大厦重开后会与T1和T3相辅相成，在乘客量几乎恢复至疫情前水平时，确保樟宜机场能够应付。

樟宜机场自今年5月起同航空公司和其他机场伙伴合作，为T4顺利重开做准备。T4也开始试行运作，星期二（30日）有五趟T1航班改为在T4降落和起飞，这些航班来自国泰航空和大韩航空。

T4重开首日，从香港飞往我国的CX739国泰航班会在下午3时零5分降落在T4，CX716航班则会在下午6时起飞前往香港，成为首趟从T4起飞和降落的航班。旅客可从下午2时起办理登机手续。

易华仁指出，除了确保搭客大厦顺利重开，更重要的是确保有足够人手。本地航空业截至去年底有2万5000人，今年上半年聘请了约4000人。业界希望能聘请另外3500至4000人，易华仁也提醒，新聘人员必须接受培训，确保能符合业界运作要求。