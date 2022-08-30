我国空军澳洲参加17国“黑暗行动”演习 加深对F-35战机性能了解

（早报讯）澳大利亚空军的F-35战机今年首次参加多边联合空军演习“黑暗行动”就表现亮眼，在一轮模拟作战行动中以少胜多，有效地“消灭”了数量比他们高出两倍的“敌机”，让我国在过程中得以加深对这款战机性能的了解，为2026年把F35B战机融入自身作战系统吸取经验。
由澳洲皇家空军负责规划、在澳洲两年举行一次的代号“黑暗行动”演习（Exercise Pitch Black），2020年因为冠病疫情停办一届后今年复办，从8月19日到9月8日在澳洲北部的达尔文（Darwin）空军基地举行。
自1990年起定期参演的新加坡空军今年派遣八架F-15SG战机、八架F-16D+战机、一架湾流（Gulfstream）550型空中预警机、一架A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）和超过400名空军部队人员参加演习。
我国购入首批F-35B型战机预计2026年验收
本届黑暗行动的一大亮点是美国海军陆战队和澳洲空军首次派出F-35战机，与其他参与国战机切磋战力。
率领我国空军队伍的演习总监陈正伟上校（44岁）日前受访时透露，在8月25日的一轮较量中，澳洲空军的F-35战机以少胜多，“有效地锁定和消灭”了数量比他们高出两倍的敌机队伍。这支敌机队伍由几个参与国的战机组成，其中包括我国的F-15SG战斗机。
陈正伟说：“尽管敌机队伍竭尽所能，F-35战机依然能够找到、瞄准和消灭所有敌机。这让我们对它的战斗力有个概念，它真的是一种战力很强的战机。”
代表我国空军参与上述模拟作战行动的F-15SG型战机飞行员西瓦拉杰少校（Arumugam Sivaraj，36岁），是第一次和F-35战机对决。他受访时说：“我们给了他们（F-35战斗机）一个非常具挑战的场景，但他们依然能够应对得相当好。他们展现的团队合作、飞行方式和锁定敌机的能力令人赞叹。”
我国国防部在2019年3月宣布先购入四架F-35B型战机，之后可选择再添购八架。美国国务院2020年1月已初步批准这项总值27亿5000万美元（约37亿1200万新元）的军售案。首批战机预计可在2026年验收。
陈正伟说，空军透过这次的演习更深入地了解F-35战机的性能，新加坡武装部队也因此更清楚将来能如何把F-35战机融入作战系统以提高作战优势。
我国A330多用途添油运输军机首次参与大规模演习
另外，这也是我国A330多用途添油运输军机首次参与类似黑暗行动的大规模演习，在过程中为F-35等其他参与国战机添油。陈正伟说这将有利于更广泛地发展MRTT的协作能力和性能。
本届黑暗行动演习共有约2500名空军人员及100架飞机参与，参与国达到创历届纪录的17个，除了澳洲和新加坡，还有首次参与的德国、日本和韩国，另外也包括法国、印度尼西亚、印度、英国、菲律宾、泰国、阿拉伯联合酋长国、加拿大、荷兰、马来西亚、新西兰，以及美国。
第二次参加黑暗行动演习的黄绍涵上尉（30岁）说：“更多国家参与意味我们能够与更多空军较量，评估自己在区域的实力，与各国空军建立更深厚的友谊。”