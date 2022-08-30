我国空军澳洲参加17国“黑暗行动”演习 加深对F-35战机性能了解

（早报讯）澳大利亚空军的F-35战机今年首次参加多边联合空军演习“黑暗行动”就表现亮眼，在一轮模拟作战行动中以少胜多，有效地“消灭”了数量比他们高出两倍的“敌机”，让我国在过程中得以加深对这款战机性能的了解，为2026年把F35B战机融入自身作战系统吸取经验。

由澳洲皇家空军负责规划、在澳洲两年举行一次的代号“黑暗行动”演习（Exercise Pitch Black），2020年因为冠病疫情停办一届后今年复办，从8月19日到9月8日在澳洲北部的达尔文（Darwin）空军基地举行。

自1990年起定期参演的新加坡空军今年派遣八架F-15SG战机、八架F-16D+战机、一架湾流（Gulfstream）550型空中预警机、一架A330多用途添油运输军机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT）和超过400名空军部队人员参加演习。

我国空军派遣的F-15SG战机和湾流（ Gulfstream）550型空中预警机（左一） 停放在澳洲的达尔文空军基地。（李健玮摄）

我国购入首批F-35B型战机预计2026年验收

本届黑暗行动的一大亮点是美国海军陆战队和澳洲空军首次派出F-35战机，与其他参与国战机切磋战力。

率领我国空军队伍的演习总监陈正伟上校（44岁）日前受访时透露，在8月25日的一轮较量中，澳洲空军的F-35战机以少胜多，“有效地锁定和消灭”了数量比他们高出两倍的敌机队伍。这支敌机队伍由几个参与国的战机组成，其中包括我国的F-15SG战斗机。

陈正伟说：“尽管敌机队伍竭尽所能，F-35战机依然能够找到、瞄准和消灭所有敌机。这让我们对它的战斗力有个概念，它真的是一种战力很强的战机。”

F- 15SG型战机飞行员西瓦拉杰少校在本届黑暗行动演习中首次和澳洲空军的F-35战机交锋，F-35战机的强大战力让他留下了深刻印象。（李健玮摄）

代表我国空军参与上述模拟作战行动的F-15SG型战机飞行员西瓦拉杰少校（Arumugam Sivaraj，36岁），是第一次和F-35战机对决。他受访时说：“我们给了他们（F-35战斗机）一个非常具挑战的场景，但他们依然能够应对得相当好。他们展现的团队合作、飞行方式和锁定敌机的能力令人赞叹。”

我国国防部在2019年3月宣布先购入四架F-35B型战机，之后可选择再添购八架。美国国务院2020年1月已初步批准这项总值27亿5000万美元（约37亿1200万新元）的军售案。首批战机预计可在2026年验收。

陈正伟说，空军透过这次的演习更深入地了解F-35战机的性能，新加坡武装部队也因此更清楚将来能如何把F-35战机融入作战系统以提高作战优势。

我国A330多用途添油运输军机首次参与大规模演习

另外，这也是我国A330多用途添油运输军机首次参与类似黑暗行动的大规模演习，在过程中为F-35等其他参与国战机添油。陈正伟说这将有利于更广泛地发展MRTT的协作能力和性能。

本届黑暗行动演习共有约2500名空军人员及100架飞机参与，参与国达到创历届纪录的17个，除了澳洲和新加坡，还有首次参与的德国、日本和韩国，另外也包括法国、印度尼西亚、印度、英国、菲律宾、泰国、阿拉伯联合酋长国、加拿大、荷兰、马来西亚、新西兰，以及美国。

第二次参加黑暗行动演习的黄绍涵上尉（30岁）说：“更多国家参与意味我们能够与更多空军较量，评估自己在区域的实力，与各国空军建立更深厚的友谊。”