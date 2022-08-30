劳资政成立工作组 探讨代表平台人员的组织架构

（早报讯）劳资政三方伙伴宣布成立劳资政工作组，探讨可代表私召车司机、送餐员和送货员等平台人员集体利益的组织架构。

由人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会组成的劳资政三方伙伴星期二（8月30日）宣布成立平台人员（Platform Workers）代表权益劳资政工作小组。由15人组成的工作组也在当天举行了第一次会议，确定工作组的讨论范围。

工作组要达成的三个主要目标为：提出可代表平台人员集体利益的组织框架、提出平台公司与代表平台人员的组织可协商的议题范围，以及提出有效解决双方争议的管理框架。工作组预计在2023年完成工作。

除了劳资政三方，新加坡工商联合总会（SBF）和平台公司如康福德高、私召车平台Grab、送货平台Lalamove和送餐平台Foodpanda的代表也参与了会议。

人力部去年成立平台人员咨询委员会，其中一个工作重点是更好地代表平台人员的权益。咨询委员会在同平台领域的利益相关者广泛接触之后认为，各利益相关者应该聚集起来仔细研究这一课题，因此建议成立工作组，让平台人员可以获得正式的代表，也平衡平台人员和公司的利益。

咨询委员会将继续与各界接触，探讨如何提升平台人员的退休、住屋保障及工伤赔偿等，预计今年年底向政府汇报建议。