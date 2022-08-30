五人共谋历来最大操纵案 另四前股票经纪判监罚款

（早报讯）五名前股票经纪共谋操纵股票，炒高55家公司的股价，从中获利超过120万元，其中四人被判坐牢19至24周，并被处以19万元至26万元不等的罚款。

这是本地历来规模最大的股票操纵案，涉案五人包括兄弟林明智（47岁）和林明义（43岁），以及林明智的前同事李艾伦（47岁）、周威詹（43岁）和李伟凯（44岁）。

除了曾在马来亚银行金英证券任职的林明义，其他涉案人都是辉立证券（Philip Securities）的前股票经纪。

调查显示，从2015年3月至2016年4月的13个月内，五名被告一共操纵了新加坡交易所55家公司的股票，进行85次假交易，获利超过120万元。

林明智是首名认罪的被告，他在2022年5月被判坐牢12周，罚款26万元。另四人8月承认多项抵触证券与期货法令的控状，星期二（8月30日）面判。

李艾伦被判坐牢24周，李伟凯和周威詹则被判入狱23周，三人各罚26万元。三个月后才加入计划的林明义，则被判入狱19周及罚19万元。

根据案情，众被告出手之前会在网上开会讨论要瞄准哪只低价股。锁定目标后，五人便大量买卖炒高股价，吸引投资者进场购买。股价一至三天内被炒到预期的价格后，他们便高价抛售。

控方指五人当时拥有这些公司平均约71%的股票，并使股价平均上升47%，严重扭曲了股价的走势。（人名译音）