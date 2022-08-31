空军F-35项目负责人：选购F-35B是因战机能融入武装部队作战系统

（早报讯）我国空军选择F-35B战机取代现有F-16型战机，关键因素之一在于这款战机能融入新加坡武装部队的作战系统，与我国现有战机队伍有效地协同作战。

国防部在2019年1月宣布通过技术评估确定美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）制造的F-35第五代战机最适合取代F-16，以保持空军军力。随后在同年3月又宣布，先购入四架F-35B型战机，之后可选择再添购八架。美国国务院2020年1月已初步批准这项总值27亿5000万美元（约37亿1200万新元）的军售案。首批战机预计可在2026年验收。

负责领导F-35战机评估项目的新加坡空军下一代战斗机方案办事处处长张建伟少校（37岁）星期二（8月30日）在澳大利亚参加“黑暗行动”演习（Exercise Pitch Black）之际接受媒体访问，首次详细介绍我国采购F-35B战机的背后考量。

张建伟说，F-35战机有三种关键性能优于我国空军现有的第四代战机。第一，它可探测性低，即隐形（stealth）的特点，能阻止敌人获得战机动向，从而提高它的生存能力和生命力。其次，它有先进的感应器和汇总感应器信息的能力，能为飞行员拼凑出全方位作战图以让他做出知情决定。第三，战机还可以携带先进武器，加上可探测性低，可成为杀伤力很强的平台。

不过张建伟指出，有效作战的能力不取决于任何单一平台，我国最终选择购买F-35B战机是因为这款飞机目前的价值提案在于它能与其他现有第四代战机“有效地协同作战”。

新加坡空军下一代战斗机方案办事处处长张建伟少校说，F-35B战机能与我国现有战机队伍有效地协同作战。（李健玮摄）

据网上资料和媒体报道，新加坡早在2003年便以防务合作伙伴参与F-35研发计划，并在2011年启动了针对F-35B的研究和评估计划，直到2019年才得出以F-35取代F-16的结论。

张建伟在解释F-35战机评估过程为何持续那么长时间时指出，战机的筛选过程非常严格，从作战性能、后勤要求、基础设施要求和安全考量等四个方面进行评估，以确保只引进最具成本效益和最强大的战机满足新加坡的国防需求。评估团队也花时间与其他F-35战机用户交流互动，加深对战机的了解，从其他使用者经验中学习，以缩短学习曲线。