本地周三开盘可关注股票

（早报讯）隔夜三大美股高开低走，联储局加息的鹰派言论让市场承压，导致连续三个交易日下滑。美国股市星期二（8月30日）隔夜股指集体下跌，纳斯达克指数下跌1.12%，收于11883.14点；标普500指数下跌1.10％，报3986.16点；道琼斯工商指数收跌0.96%，报31790.87点。

新加坡海峡时报指数30日闭市收高17.07点或0.53％，报3239.33点。本地股市全场成交量17亿3000万股，总交易额10亿2000万元。上升股269只，下跌股194只。

联储局加息鹰派言论和台海紧张局势造成亚太地区股市星期三（31日）开局疲软，东京和首尔股市开盘分别下跌0.91%和0.83%，悉尼股市开盘也下滑0.58%。

本地星期三开盘可关注股票：

1.荣控股（Sakae Holdings Ltd）截至6月底的第四季和全年净利分别同比下跌9.3%和54.3%至134万元和106万元；每股盈利各位0.96分和0.76分，去年同期为1.06分和1.66分。集团第四季和全年营收分别下跌3.5%和18.8%至412万元和1718万元。集团本财年无派息计划，去年同期派息1.2分。

2.星狮地产（Frasers Property）子公司Frasers Property Hospitality Trust Holdings寻求单位持有人同意收购辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust），并将它私有化的安排方案。收购价为每单位0.70元。据了解，独立咨询机构Glass Lewis和机构股东服务（ISS）呼吁股东赞成收购计划。

3.建利控股（KLW Holdings，现称HS Optimus Holdings）公布集团房地产和门业业务进展的文告。房地产业务方面，集团正致力于出租墨尔本的林肯广场（Lincoln Square）以获取租金收入。此外，集团与82 Westgarth有限公司签订债务延期合约，将还款日期延长6个月并继续累积利息收入。文告称，82 Westgarth的项目开发已启动，受到当地买家的欢迎。对于集团在印尼雅加达的房地产业务，虽然当地有些疫情限制已经解除，但房地产市场依然疲软。

门业业务方面，英国是最大的门业客户，因受到高通胀和客户可支配收入下降的影响，集团在马来西亚的门业业务出现放缓。俄乌冲突石油和天然气价格上涨，造成物流成本和原材料价格上涨。

4.厨房文化公司（Kitchen Culture）宣布，公司星期二与贷款人Tan Gin Tat签订了为期一年的可赎回贷款协议，贷款额为100万，年利率10%。