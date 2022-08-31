王瑞杰：加强一带一路合作关系除了BRI还需要“S”

新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰今早（8月31日）在第七届“一带一路”高峰论坛上呼吁各方为亚洲的紧张局势降温，保持区域的开放和包容，维持开放和具建设性的对话渠道，并且寻找合作的共同基础。

王瑞杰在第七届“一带一路”高峰论坛上致辞时说，亚洲的未来可期，一带一路倡议对于实现亚洲的未来扮演重要的角色。他呼吁各国通过加强项目的可融资性（Bankability） 、环境责任（Responsibility） ，以及联通性（Interconnectedness）， 强化区域的合作和伙伴关系。

王瑞杰用“一带一路”英语名称的缩写“BRI”(Belt and Road Initiative)，再加上一个“S”，来阐述他的理念。

王瑞杰提出，强化一带一路的合作与伙伴关系，需要关注可融资性、环境责任和联通性，但要实现这三点，还需要稳定（Stability）的环境。

他强调，更好的基础建设和更融合的区域，建立在可预见的稳定基础上。他说，本区域各国享有了多年的稳定，亚细安在其中扮演着关键角色。然而，区域的紧张局势近年来不断升温，围绕风险点——台湾海峡、南中国海和朝鲜半岛的情况，有时紧张。

王瑞杰指出，亚洲的和平变得更为脆弱，没有人希望爆发战争。但随着战略竞争在各方缺乏信任的情况下加剧，下一个风险的爆发和误判可能会将和平打碎。

王瑞杰敦促各国，必须驶离如此危险的未来。“这须要各方退一步，为紧张局势降温。这意味着要保持区域的开放和包容，维持开放和具建设性的对话渠道，并且寻找合作的共同基础。”