本地股市星期三早盘下挫

（早报讯）受隔夜美股下滑影响，本地股市星期三（8月31日）早盘下跌。

截至中午，新加坡海峡时报指数下滑16点或0.49%，报3223.33点，盘中最高点是3233.61点，最低点3214.11点。

亚太其他区域股市涨跌互现。台湾和首尔股市分别上涨0.56%和0.29%；东京和香港则分别下跌0.35%和0.47%；深圳和上海股市各跌1.18%和2.18%。

海指成份股方面，23只下跌，两只持平，五只上扬。

领跌的是丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）和新电信（Singtel），前者跌1.93%至2.54元；后者跌1.5%至2.63元。

领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别起1%至52.41美元，以及起0.78%至0.645元。

活跃股方面，马可波罗海业（MarcoPolo Marine）和胜科海事（Sembcorp Marine）居前，成交量分别为1亿4862万股和6560万股，跌幅分别跌4.44%和0.85%。

银河—联昌证券市场分析师萧玮恩接受《联合早报》采访时说，隔夜美股的下滑导致海指走势疲软。联储局主席和官员们接二连三的鹰派言论，让投资者恐慌。不过，他指出，星期二油价出现大幅下滑。如果油价继续走低的话，将对改善通货膨胀有所帮助。到时，联储局可能会重新评估加息力度。

萧玮恩还说，虽然中国公布的制造业采购经理人指数（PMI）略好于预期，但整体还处于萎缩状态。这也进一步影响了投资者的信心。

渣打银行（Standard Chartered）财富管理部首席投资总监布思哲（Steve Brice）接受彭博电视采访时说：“我们仍将看到一些相当不稳定的阶段，短期内股市可能会进一步下跌。”