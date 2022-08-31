设计教育咨询委员会建议我国塑造国际认可的独特设计教育

（早报讯）负责引导本地设计教育的新加坡设计教育咨询委员会建议，在未来30年里塑造受国际认可的新加坡式设计教育系统，通过把设计能力融入生活技能，以及跨学科学习等方式，培养新一批善用设计理念的人才，支持我国在未来经济中繁荣发展。

2020年启动的设计教育咨询委员会（Design Education Advisory Committee）星期三（8月31日）发布第一份任期报告，就如何为我国培养新一代善用设计理念的人才，阐述未来30年的目标和愿景。委员会召集本地设计教育者、行业领袖和政策制定者等多方，主旨是塑造本地设计教育，并加强高等教育学府和本地设计行业之间长期建立的关系。

设计教育咨询委员会在报告中提出三个主要建议，即塑造国际认可的新加坡独特设计教育系统、结合设计教育和创意产业，以及将设计教育咨询委员会打造为设计教育思想和实践领导的首选平台。

在塑造新加坡独特设计教育体系方面，委员会提出了六大重点。这包括将设计注入生活技能学习之中，推动可惠及社会的设计、通过科技更好地满足人们的需求、提升设计人员的研究能力、推动设计领域的探索和创新，以及鼓励高等教育学府发展独特的设计教育理念及文化。

此外，委员会在任期内推出了11个点子，促进设计教育与创意行业的衔接，其中八个已投入测试。它们包括与业者合作举办高等教育学府设计挑战活动，以及进一步协助设计系学生顺利过渡到职场。