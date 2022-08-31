宏茂桥后巷失火传爆炸声 20人勇助扑灭

（早报讯）宏茂桥店铺后方起火，约20名店员与公众看见冒出熊熊烈火，赶紧拉水管与拿灭火器一起救火，事发后至少三个冷气压缩机被烧毁。

这起事故发生在星期二（8月30日）下午5时30分，地点在宏茂桥10道第529座组屋后巷，即两间店铺之间后方的公共空间。

《新明日报》记者傍晚6时许抵达时，火势已扑灭。起火处是连锁比萨店与家具店后方空地。

家具店老板翁先生（37岁）说，当时有员工听到店后传来爆炸声，查看后发现失火，赶紧联系民防部队。

“所幸附近有许多人纷纷拿灭火器与拉水管来救火。”

他说，失火处那里放置了三个冷气压缩机，都被烧毁，店里也因火患停电。

“这座组屋共两层，楼上员工居住，当时无人，也不晓得火患如何发生。”

附近的面包店员工王先生（25岁）说，当时他与约六名同事拿了灭火器与拉水管救火，五分钟后民防部队赶到接手，将火势扑灭。

餐饮店员工哥达沙米（31岁）说，包括他，约有20人伸出援手救火，包括顾客和民众。庆幸的是，火势没波及比萨店与家具店内部，失火处一片狼藉，外墙被熏黑至二楼，警方也拉起封锁线。

民防部队受询时证实，火患源自丢弃物品与冷气压缩机，当时使用一个水枪灭火，约11人在民防部队抵达前已自行撤离，无人受伤。