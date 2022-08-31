劫钱币商逃七年落网 马国男监七年打12鞭

（早报讯）轰动一时的阿裕尼弯抢劫案，马国男子潜逃七年落网，星期三（8月31日）早上在庭上求情称只是听从指示办事，并非主谋，但法官指他一开始就参与谋划此案，判他坐牢七年打12鞭。

《新明日报》早前报道，2014年11月5日凌晨约1时许，九名来自马来西亚的男子，在阿裕尼弯第110座组屋停车场抢劫钱币兑换商阿里·尤索夫，夺走七种货币共62万4036元。

这相信是本地涉及数额最大的货币兑换商劫案之一，被劫走的大部分款项至今仍未起获。涉案的九人中，六人事发不久后被捕，其余三人潜逃，随后纷纷落网。

被指是主谋之一的巴斯卡兰（39岁）被控一项结党抢劫和一项偷窃罪。他原本不认罪，31日当天突然决定认罪，承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑。

2014年4月，被告和共谋塔查纳，串通另一人谋划劫案，两人也找来其他帮手。

众人精心策划，至少两次来新“考察”，跟踪受害者，熟悉路段以及案发地点的周围环境。

根据计划，被告与塔查纳会在附近当“指挥”，其中一人“看水”，其他人依照指示行事。

一行人在打抢后开车逃走，并兵分两路从兀兰关卡离开新加坡。

控方列加重刑罚七因素

控方在陈词时列出七个加重刑罚的因素，包括被告精心策划、抢走的现金数额高、使用武器与暴力干案。

代表律师指被告称没有参与实际的打抢行动，并非主谋，只是按指示行事。但法官驳回这说法，指被告承认一开始就参与打抢计划。

九名干案者中，被告是第八名被治罪的，另一人的案件仍在审前会议阶段。