总统府辅警失误酿车祸 外交部常秘受伤骨折

（早报讯）在总统府站岗的辅警一时疏忽，启动路上的防护柱，载着外交部前常任秘书池伟强的座车闪避不及直撞过去，导致常秘和司机骨折送院。

这起意外发生在2021年8月23日早上9时15分左右，美国副总统哈里斯当天到总统府会见李显龙总理。犯下失误的被告陈智杰（29岁）星期三（8月31日）承认疏忽行事导致他人受伤罪，被判罚款2500元。

案情显示，被告当时在爱登堡路（Edinburgh Road）的保安处站岗，负责操控防护柱，以便在紧急时阻止车辆通行。

事发前，外交部前常任秘书池伟强（58岁）乘车抵达总统府大门，通过保安处后沿着爱登堡路行驶。被告当时背对座车，以为车子已完全通过，于是启动防护柱，结果防撞柱在座车抵达前突从地底升上路面。座车当时的速度是每小时10公里，司机拉提夫（Abdul Latif Karim）无法及时刹车，撞上防护柱，他和坐在后座的池伟强都受了伤。

两人事后被送进莱佛士医院，池伟强包括胸骨和牙齿等身体多处骨折，住院治疗两天；拉提夫胸骨也骨折，左膝盖瘀伤，事后住院一天。两人如今已完全康复。

代表律师指出，被告操控防撞柱时背对车子，一时疏忽没看清楚。律师指被告事后遭开除，他为此感到惭愧不已，还亲笔写信向受害者道歉。（部分人名译音）