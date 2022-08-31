9月学校假期关卡料拥堵 当局促公众适当调整行程

（早报讯）兀兰和大士关卡的交通流量逐步恢复到冠病疫情前水平。星期五（9月2日）至下个星期天是9月学校假期，移民与关卡局预计关卡情况会拥堵，建议公众适当调整行程。

移民与关卡局星期三（8月31日）发文告说，9月2日至11日期间，出境高峰时段预计是星期五至星期天每天傍晚6时至11时59分、星期六早上6时至9时，以及星期一早上10时至中午；入境的高峰时段则是星期天傍晚6时至11时59分，以及星期六和平日晚上10时至11时59分。

当局建议旅客适当调整行程，避开以上高峰时段，以免被困在车龙和人龙中。当局也吁请旅客给予谅解及合作，并遵守交通规则。

2019年9月学校假期的高峰期，出入境旅客必须等上长达一个半小时才通关。

移民与关卡局也提醒，由于新山苏丹依斯干达大厦的汽车通关柜台自今年6月6日起进行系统翻新工程，部分柜台在这段期间将停止运作。

旅客可在出发前上网、收听电台路况广播，或通过陆路交通管理局设在亚逸拉惹快速公路和武吉知马快速公路的路况提示系统，预先了解关卡交通情况。

另外，上个周末，即26日至28日，兀兰和大士关卡每天有超过31万3000名旅客通关，超越了国庆周末的最高纪录。今年国庆周末的每日通关人数为30万2000人。