非法加工及包装食品 两业者各罚3000及2000元

（早报讯）无照经营非零售食品业务，两食品业者华承和汇鑫食品公司分别被罚3000元及2000元，而此前售卖两家食品的思家客国货超市执照持有者，也被处以销案罚款。

新加坡食品局星期三（8月31日）发文告说，当局人员在2021年7月8日，在零售食品摊位华承位于海军部街的场地内，发现有非法食品加工和包装活动，然而该场地并未获取经营非零售食品业务的执照，当局人员当时没收了超过56公斤食品。

2021年7月9日，食品局也发现位于美芝路、由汇鑫食品公司经营的一家零售食品店内非法制作和包装香肠和肉干，供应给超市。但这家食品店只获批售卖预先包装食品的执照，并未获得当局批准经营非零售食品业务的执照。

调查显示，两业者加工及包装的食品都在思家客国货超市（Scarlett Supermarket）出售。考虑到公众的健康，当局也指示超市停止售卖并下架这些食品。超市的执照持有者也因售卖非法加工及包装的食物，而被处以销案罚款。华承被令停止加工及售卖食品，汇鑫也被令停止供应及在其他零售场所售卖这些食品。

根据食品销售法令，任何人不得在没持有效准证的情况下经营食品生产设施。初犯者可面对最高5000元的罚款，重犯者则可面对最高1万元罚款或监禁最长三个月，或两者兼施。食品局呼吁公众，一旦发现有商家售卖非法食品，可上网举报。