监狱署推囚犯就业准备新计划 9月2日生效

（早报讯）从9月2日起，新加坡监狱署将为囚犯推出新的就业准备计划，取代自1985年实施的工作假释计划，让处于刑期后期的囚犯，除了到社区工作之外，也能接受技能培训或继续学业，以提高他们出狱后的就业机会。

内政部星期四（9月1日）发文告指出，国会在今年1月11日通过监狱（修正）法令，法令修改后第一阶段有关提升社区改造计划，以及加强新加坡监狱署的运作和行政效率的条文，从2日开始生效。

除了通过就业准备计划（Employment Preparation Scheme，简称EmPS）加强囚犯的改造，让他们尽快融入社会，修正后的法令也允许监狱署，通过手机短信和短信应用通知在社区服刑的囚犯，不再只是现有法定的书面通知。此外，监狱官在调查违反社区改造计划的囚犯时，也可强制第三方提供文件或信息，以加强调查效率。

在提高监狱署效率方面，修改后的法令条文允许监狱总监把囚犯服满三分之二刑期后，可延长获释期的期限从最长14天延至21天，以让监狱署有时间执行尚未执行、以鞭刑为主的庭令。为了避免争议，延长期限会限制在囚犯的原有刑期内，当法庭判处的刑期届满后，监狱总监没有权限延后释放囚犯。

此外，“诚信和合理”地执行监狱法令规定的监狱官和辅警，无须为他们的行为和疏漏承担责任，获得与警察、肃毒人员和民防人员划一的保障，但不包括刑事疏忽或滥权行为。

文告指出，涉及监狱法令其他条文的第二阶段生效日期待定，内政部日后会另行通知。