本地周四开盘可关注股票

（早报讯）受到美国联邦储备局持续鹰派言论的影响，三大美股延续高开低走态势，连续四个交易日下滑。美国股市星期三（8月31日）隔夜股指全线下挫，纳斯达克指数下跌0.56%，收于11816.20点；标普500指数下跌0.78％，报3955.00点；道琼斯工商指数收跌0.88%，报31510.43点。

新加坡海峡时报指数31日闭市报3221.67点，跌17.66点或0.55％。整体交易量20亿6000万股，交易总值18亿9000万元。上升股251只，下跌股269只。

亚太地区股市星期四（9月1日）开局惨淡，悉尼股市开盘大跌2.07%，首尔和东京股市开盘也分别下滑1.88%和1.25%。

本地星期四开盘可关注股票：

1.新科工程（ST Engineering）盘前宣布，集团获得14亿元合约，将为台湾新高雄捷运黄线提供整套承包系统。合约预计将于今年底开始，为期十年。集团称，合同不会影响本财政年的每股净有形资产和每股盈利。

2.华丰股份（Hwa Hong）董事会宣布，新交所于8月31日对集团日前提交的退市申请予以原则性批准（approval-in-principle）。

3.康福德高（ComfortDelgro）盘前宣布，集团子公司Scottish Citylink Coaches于9月1日签订收购英国长途汽车商业资产的购买协议。

4.丰益国际（Wilmar）宣布，集团通过高管股票选购权计划（Executives Share Option Scheme），于9月1日授予集团多名董事股票期权。期权总数达4245万5000股，行使价是3.78元，较市场定价折扣7%。市场定价是在授予期权日期之前的连续五个交易日最后交易价格的平均值。

5.胜科海事（Sembcorp Marine）宣布，公司出现一起网络安全事件，未经授权者通过第三方软件访问了公司部分IT网络。根据公司及网络安全专家目前的调查和影响评估，这起事件和相关风险已有效解决。胜科海事称，公司的业务运营没有受到影响。

6.明辉环球（BH Global）宣布，将任命Keegan Chua Tze Wee为集团首席财务官，接替Mark Weng Kwai。交接过渡期至今年10月24日。