汽车与巴士相撞 兀兰车祸致二死八伤

（早报讯）兀兰星期四（9月1日）早上发生致命车祸，汽车和巴士相撞，汽车驾驶员当场死亡，巴士上九人受伤送院，其中一名53岁女乘客在医院宣告不治。

这起致命事故发生在星期四早上约6时10分，地点在兀兰9道和兀兰4道交界处。

据了解，肇祸的黄色汽车事发时相信在直行，并在交界处与右转的巴士撞个正着。汽车的车头撞上了巴士的中间车身，导致汽车车头毁坏不堪，汽车驾驶员当场宣告不治。

巴士车长和八名乘客随后被送往邱德拔医院治疗。据了解，其中两人伤势严重，一名53岁女乘客送院后不治。

警方向《联合早报》证实，当局在早上6时08分接获车祸通报，驾驶黄色汽车的32岁男子当场宣告不治，37岁巴士司机和八名乘客送院医治，53岁女乘客送院时已失去意识，之后伤重不治。相关调查还在进行中。

黄色汽车的车头被撞得毁坏不堪，驾驶这辆汽车的男子当场丧命。（饶进礼摄）

据观察，交警事发后到场指挥交通，现场还有个蓝色帐篷。车祸造成上述路段交通阻塞。

女死者是移民局职员 上班途中遇车祸

过世的女乘客是一名移民与关卡局职员，事发时正搭巴士上班。

这名女乘客的女儿乌迈拉（22岁，销售助理）在医院受访时说，她在早上约8时30分接到医院的通知，指母亲在一起意外中过世。

“妈妈是在上班的路上遇到意外，我们一家接到消息后就立刻赶来医院，已经见不到她最后一面。”

易塔通：巴士司机情况稳定 将协助受伤乘客索赔

易塔通发言人在答复《联合早报》询问时说，巴士上的八名乘客和司机事后被送往医院。发言人说：“我们正在与伤者取得联系，会在医疗索赔申请上给予援助。司机目前的情况稳定，在协助警方调查期间会解除所有职务。”

易塔通也向死者的家属表示最深切的哀悼，同时向当时在场给予乘客和巴士司机援助的公众表示谢意。