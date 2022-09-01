公园局：韩都岛黑边鳍真鲨受困渔网致死

（早报讯）国家公园局证实星期天（8月28日）在韩都岛发现的八条黑边鳍真鲨很可能是被捕鱼所用的刺网所困而死。

国家公园局国家生物多样性中心处长卡伦博士回复《联合早报》询问时说，根据潜水员上载至网络的照片、对伤势的描述以及发现尸体的位置，在韩都岛附近水域发现的八条黑边鳍真鲨（Blacktip Shark）很可能是因受困于刺网（gill net）而死，这与本地海洋保护组织“Marine Stewards”的观察一致。潜水员未从鲨鱼尸体采集任何样本。

卡伦指出，本地水域生活着包括黑边鳍真鲨在内的100多种鱼类，它们与珊瑚、海绵动物、海草及其他海洋生物共存。

“为了保护我们的海洋生物多样性，公园局鼓励公众使用更可持续的捕鱼方式，在指定的钓鱼区内进行负责任的休闲钓鱼。”

她解释，弃置在海中的捕鱼笼和渔网会困住鱼类及其它海洋生物并造成它们死亡，因此公园局辖区内不允许使用渔网或金属捕鱼笼。

当局已将姐妹岛海洋生态园、双溪布洛湿地保护区、拉柏多自然保护区的岩石海岸、仄爪哇湿地公园（Chek Jawa Wetlands）、科尼岛公园水域，以及海军部公园划为保护鱼类繁殖的禁渔区。

公园局也编写了关于可持续捕鱼方式的手册并分发给渔具店、码头和渔民。详情可浏览https://go.gov.sg/nparks-sustainablefishing。