优信银行正式登场 推出产品包括信用卡储蓄户头等

（早报讯）由渣打银行（Standard Chartered）、职总平价集团（Fairprice Group）和职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）注资4亿元经营的优信银行（Trust Bank）正式在新加坡登场。优信银行推出的产品包括信用卡、储蓄户头和家庭个人意外保险。

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月1日）在优信银行的推介会上讲话时说，作为数码银行，优信银行可以让银行体系更多元化，并协助强化新加坡的数码经济。

副总理兼财政部长黄循财（前排左一）为优信银行主持推介仪式。（商业时报）

他说：“优信银行的设立也非常及时。疫情加速了社会对数码服务的接纳。例如，传统观点认为不太科技通（tech savvy）的年长者已开始使用数码银行服务。”

优信银行旗下产品也结合了职总平价集团的Link Rewards。优信银行也会通过职总和其联合会，以及职总平价集团以外的社会企业，更好地满足员工和他们家人的需求。

在全球通胀上升对消费者日常开支带来日益增长的压力时，全国职工总会会员可通过优信银行享有高储蓄利率。

例如，全国职工总会会员在使用NTUC-Link信用卡时可获得高达21%的“宏惠积分”（Link Points）回扣。同时，全国职工总会会员也可通过优信银行的储蓄户头获得高达每年1.4%的利率。

渣打银行以及由职总创优企业合作社和职总平价集团组成的BetaPlus分别持有优信银行60%和40%的股权。