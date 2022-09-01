李总理：推进大士港口发出强烈信号 新加坡全速前进

（早报讯）大士港口首个发展阶段的第三个泊位已启用。通过推进大士港口工程，新加坡可以向国际伙伴和航运公司保证，我国有能力应付日益复杂的运作。这个新一代港口也会巩固我国作为国际海事枢纽的地位，并推动更多相关领域的蓬勃发展。

李显龙总理星期四（9月1日）早上为大士港口主持开幕仪式。他在致辞时指出，虽然冠病疫情造成不少干扰，但港口的工程进度良好。“我们决定推进大士港口，向全球发出了一个强烈的信号，即新加坡仍开门营业，我们正在全速前进。”

大士港口首个发展阶段的第三个泊位已启用。（叶振忠摄）

占地1330多公顷、耗资超过200亿元打造的大士港口分四个阶段发展，第一阶段的首两个泊位已率先于去年底投入运作，第三个也在近期启用。目前有约500人在大士港口工作。整个港口在2040年落成后，每年可处理多达6500万个标准箱，是现有吞吐量的近两倍。

大士港口将是全球最大全自动化港口

李总理说，随着更多泊位在下来20年陆续启用，大士港口会在三方面有显著发展。

第一，作为未来新一代港口，大士港口会是全球最大的全自动化港口。这能协助新加坡更好地支持海事交通和全球贸易的发展，我国也会更加互联互通并加强能力，提供更有效和可靠的服务。

大士港口不仅能接待全球最大型的船只，也能容纳日后新建的更大型船只。港口也应用各类先进技术，并力求在2050年达到零碳排放。

李总理指出，有了大士港口，新加坡就可以向国际伙伴和航运公司保证，我国有能力应付日益复杂的运作。他鼓励新加坡海事及港务管理局和新加坡港务集团继续提高港口的竞争优势，不断推动自动化、数码化和可持续方面的发展。

第二，大士港口会是推动我国经济的重要引擎。它会巩固我国作为国际海事枢纽的地位，并推动更多相关领域的蓬勃发展。

李总理说，裕廊湖区和创新区，以及裕廊和大士工业区都邻近大士港口，这意味着港口服务会更快速，费用更具吸引力，生产和出口速度也会更快。先进制造、冷链、电子商务和物流等领域最能受益。

第三，大士港口也会为员工制造更多以及更好的工作机会。港务集团会继续为员工提供培训，确保他们懂得使用大士港口的先进硬件和软件。这不仅能提升员工们的工作效率，也会确保他们的工作较舒适，也较具吸引力。