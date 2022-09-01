112家企业热心公益 获表扬为“乐善大使”

（早报讯）许多企业在冠病疫情期间面对业务挑战，却不忘行善和回馈社会。今年共有112家企业因热心公益获得表彰，是“乐善大使”活动自2017年开办以来，获表扬企业数量最多的一年。

由全国志愿服务与慈善中心举办的“乐善大使”（Champions of Good）活动，旨在肯定在公益活动上有杰出贡献的企业和机构。

副总理兼财政部长黄循财星期四（9月1日）在表彰仪式上致辞时，呼吁企业继续回馈社会和支持员工，成为负责任的雇主。政府也会继续打造一个开放且具吸引力的环境，巩固我国作为区域和世界枢纽的地位，为企业创造更多增长机遇。

黄循财提醒，面对通胀加剧和地缘政治局势紧张等不确定因素，新加坡人将面临更多压力。要渡过这些难关，必须继续保持在冠病疫情期间展现的集体责任和精神。

今年有112家企业获表扬，比上一届的74家激增五成，其中46家首次获得表彰。另有25家企业已连续四届获得这项殊荣，包括樟宜机场集团、新电信和新加坡能源集团。

评审团根据获提名企业的投资策略和服务范围、如何将回馈社会与业务结合、支持回馈计划的公司制度，以及如何衡量影响力等标准进行评估。

评审之一的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉也出席了表彰仪式。