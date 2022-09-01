本地股市星期四早盘微跌

（早报讯）美国联邦储备局官员们接二连三的鹰派言论，导致隔夜美股连续下滑，拖累本地股市星期四（9月1日）早盘微跌。

截至中午12时10分，新加坡海峡时报指数下滑0.37点，报3221.3点，盘中最高点是3225.83点，最低点3207.77点。

克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特（Loretta Mester）重申，联储局需要在明年初将基准利率提高到4%以上，并预计明年不会降息。

亚太其他区域股市早盘总体表现不尽人意，只有上海和深圳上涨，涨幅分别为0.25%和0.2%；东京、香港、首尔和悉尼则全部下跌，跌幅介于1.65%和1.86%之间；台湾股市则大跌2.06%。

海指成份股方面，12只下跌，六只持平，12只上扬。

领跌的是香港置地（HongkongLand）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），前者跌1.86%至4.75元；后者跌1.55%至0.955元。

领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和怡和合发（Jardine C&C），分别起2.53%至33.69元，以及起2.03%至54.18美元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和欧圣集团（Oceanus Group）居前，成交量分别为3603万股和3586万股，前者跌4.44%，后者价格没变动。

Optimal Capital Advisors战略主管斯泰西（Frances Stacy）在彭博电台上说，市场认为联储局将不惜一切代价对抗通货膨胀，这是对“联储局已变得鸽派想法”的快速修正。她补充说：“今年市场还没有看到底部”。

IG市场策略师叶俊荣受访时说，隔夜美股的连续下滑导致海指走势较弱。中国近期公布的制造业采购经理人指数（PMI）以及本地制造业产值增幅进一步收窄反映经济增长乏力，这都增加了投资者的负面情绪。尽管海指出现逢低买入的机会，但因避险情绪升温，目前对股市回弹尚无明显的催化剂。

他还说，美国就业报告将成为接下来的焦点，任何不及预期的数据都可能成为加重紧张情绪的催化剂。

路透社引述经济研究公司Capital Economics分析师的话说，根据公司综合跟踪模型表明，明年经济衰退的可能性显著上升。不过他认为，短期经济风险不高，油价持续下跌将有利于企业收益。