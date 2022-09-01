我国空军A330添油机首次为F-35战机添油 过程整体顺利

（早报讯）我国空军部队A330多用途添油运输机在澳大利亚举行的“黑暗行动”演习中首次在空中为F-35战机添油，过程整体顺利。

《联合早报》记者星期三（8月31日）受邀登上A330多用途添油运输机（Multi-Role Tanker Transport，简称MRTT），观摩MRTT在演习中为我国F-15SG和F-16D+战机、澳洲空军F-35A战机和美国海军陆战队的F-35B战机在空中添油。

MRTT在行动中以硬式添油（Aerial Refueling Boom System）和软管-浮锚式（Probe & Drogue）两种方法，共为12架战机添油。

硬式添油法是从机尾伸出加油杆，待战机接近时，把加油杆对准战机加油孔来完成添油，一次只能为一架战机添油。

软管-浮锚添油法则是从两边机翼伸出软管同时为两架战机添油，战机通过把装在机首的受油管伸进添油机软管浮锚来完成添油。

F-35B战机采用软管-浮锚式方法添油，F-15SG、F-16D+和F-35A战机则采用硬式添油法。

据记者观察，添油过程整体顺利。不过在为两架F-35B战机添油时，有一架F-35B战机因为受油管未对准软管浮锚，所以没能完成添油程序。

MRTT机师张俐明少校（32岁）在训练结束后解释：“一般而言，要成功地与战机对接完成添油是非常具有挑战的。刚才在为F-35B战机添油时遇到气流，所以可以看到战机一直在浮动。通常我们会等到环境因素比较稳定时才添油，但因为刚才战机须快速离开空域所以我们没能再试一次。”

她说：“整体而言，为F-35战机添油对我们来说是很好的体验。因为在黑暗行动演习之前我们没有这样的经验。这给了我们一个学习的机会，未来新加坡空军也会有自己的F-35B战机。”

新加坡空军8月19日到9月8日在澳洲北部达尔文（Darwin）空军基地参与代号为“黑暗行动”的17国空军联合演习。