受F1赛事影响路段 9月28日起封路七天

（早报讯）F1新加坡大奖赛9月30日开跑，滨海中心和政府大厦前大草场一带的受影响路段将从9月28日开始封路七天。

陆路交通管理局星期四（9月1日）发文告说，受影响路段自28日零时1分起关闭，所有路段将在10月4日清晨5时30分恢复通车。封路期间，一些路段会在指定时段开放，以缓解早晚高峰期的交通。

9月28日与29日，共和国林荫道、莱佛士道和海湾道将从早上5时30分开放至早上10时；9月28日至30日，哥烈码头、圣安德烈路、史丹福路、尼诰大道以及海滨公园通道从早上5时30分开放至早上10时。

10月3日，尼诰大道、海滨公园通道、勿拉士巴沙路、莱佛士林荫道、共和国林荫道和海湾道从早上5时30分开放至早上10时，以及傍晚5时开放至晚上8时30分；史丹福路也从傍晚5时开放至晚上8时30分。

F1赛事期间，地铁服务时间将延长。政府大厦转换站9月30日和10月1日的地铁服务延长至零时30分，10月2日则延长至零时45分。一些接驳巴士也会延长服务时间以配合最后一班地铁列车。

另外，新捷运发文告通知，33条巴士服务路线将在9月27日至10月3日间略过一些巴士站，受影响路段有尼诰大道、美芝路、哥烈码头和滨海中心区。

受影响的巴士服务为10、10e、14/14A、14e、16/16M、32、51、56、57、63/63A、70/70A/70M、80、100、107/107M、111、124、130、131/131A、133、145、162/162M、166、174、195/195A、196/196A、196e、197、502/502A、652、660、850E、851和851e。

从9月28日至10月3日，195号巴士暂时改为由甘榜峇鲁巴士站出发并服务13个位于甘榜峇鲁路、余东旋街、新桥路和史布纳路的巴士站，略过七个在平时路线上的巴士站。

当局鼓励公众和F1持票者在9月28日至10月3日之间乘搭公共交通或德士抵达滨海中心和大草场。新达城、美年径和滨海广场的停车场仍对外开放。