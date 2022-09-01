人力部实施六个月高度安全戒备期 违例公司或禁聘外籍员工

（早报讯）为了加强工作场所安全，接下来的半年内被发现有严重安全疏失的公司，有可能被禁止雇用外籍员工长达三个月，违例公司的首席执行员也得亲自向人力部解释，并负起落实改正措施的责任。

建筑业者10月1日起，如果累积扣25分或被发现出现工作场所安全疏失后没有采取措施整改，将被禁止投标公共服务领域的合同。

建筑、制造、海事、加工、运输与储存服务业者，以及所有使用巴士、卡车和吊秤车等重型车辆的企业，也要在9月15日之前完成一次停工安全检讨，不照办的公司将被禁止聘用新的外籍员工，为期一个月。

需要改善工作场所安全与卫生程序的中小企业，也可以通过人力部的StartSAFE安全计划，获得更多帮助。他们可以在完成停工安全检讨之后，寻求工作场所安全与卫生顾问的协助，全部费用由人力部承担。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期四（9月1日）宣布，人力部即日起实施为期六个月的高度安全戒备期（Heightened Safety Period）。

他指出，今年首八个月已经发生了36起致命工伤意外，单是今年8月就有五起。当局的调查显示，如果采取了基本的防范措施，这些致命意外是可以避免的，涉及致命意外的有更多是有经验的员工以及当时在他们身边的同事。

人力部在文告中也吁请所有雇主和监工人员，将员工的安全列在首位；所有员工也要遵从安全程序，并向监工人员或人力部指出不安全的工作方式。

人力部也说，当局能够理解企业在经济复苏过程中面对完工压力，但安全不能被忽视。“我们将为希望提高工作场所安全的企业提供支援，出现严重安全疏失导致严重工伤意外并须负责的公司，当局对付它们时也不会手软。”