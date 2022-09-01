滨海湾花园集装箱酒店开幕 每晚收费450元起

（早报讯）滨海湾花园新开幕的集装箱酒店，让住户置身于大自然环境中，欣赏新加坡的花园城市面貌。酒店由集装箱组成四间双层楼套房，内含寝室、用餐空间、厨房，以及浴室，每晚收费从450元起跳。

位于滨海湾花园“幽雅花园”（Serene Garden）的集装箱酒店“恬园居”（Garden Pod）星期四（9月1日）开幕。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲出席了开幕典礼。

酒店的四间70平方米集装箱双层（duplex）套房，形成一个独特的风车式建筑物，有如滨海湾花园里的户外雕塑艺术品。

套房第一层楼是客厅、小厨房、用餐空间和私人阳台，二楼则是浴室和两间卧房，分别设有一张特大号双人床和一张大号壁床，每个套房能住四人。住户也能提前要求酒店提供电动烤架并在阳台烧烤。

集装箱酒店由LAUD Architects设计，融入了许多可持续元素，其中包括屋顶安装的太阳能板，可为酒店提供80%所须电力。

集装箱酒店（Shipping Container Hotel）是首家把集装箱酒店带入新加坡的业者，两年前在纬壹科技城（One-North）起步谷设立本地首个集装箱酒店，之后也在虎豹别墅经营集装箱酒店。

集装箱酒店总裁佘良昌受访时指出，酒店预计会在滨海湾花园放置约两年，之后还能搬迁至其他地点，甚至搬到国外的花园。