货车失控冲上分界堤 男驾驶员遭铁支刺穿大腿送院

（早报讯）货车失控冲上分界堤，长15公尺的围栏被铲倒，断裂铁支刺穿男驾驶员大腿，民防人员到场锯围栏，男驾驶员腿部插着铁支，紧急送院救治。

这起事件发生在星期四（9月1日）晚上7时42分，地点是通往蔡厝港路的武吉班让路，58岁男驾驶员在状态清醒的情况下送院。

记者抵达现场时，民防的救援行动刚结束，伤者当时已送院，而在车祸现场，一辆白色货车就停在路中央的分界堤上，其中一个车门相信在救援的过程中被拆下。附近一整排的灌木被撞得东倒西歪，一排长约15公尺的围栏也被撞倒。

居民阿扎德（66岁）说，他是因为听到警车声才惊觉楼下马路发生意外。查看时才知一辆货车冲上路堤，围栏被撞倒，断裂的铁支也不少。现场有居民告诉《联合早报》，从围栏迸裂出来的铁支相信穿过汽车玻璃，男驾驶员来不及反应，大腿就被细长的铁支刺穿。

民防人员赶到现场后马上展开救援，他们在了解和稳住伤者情况后，小心翼翼地以液压工具切割围栏，并在伤者脱困后，在大腿插着铁支的情况下，将他紧急送院动手术。

民防部队受询时证实，民防在晚上7时45分接获求助通报。民防人员抵达现场时，发现一名男子受困货车驾驶座，民防灾难拯救队过后也赶到现场，使用救援工具把伤者救出后送往陈笃生医院救治。

警方受询时说，车祸涉及一辆疑似失控打滑的车辆，58岁男驾驶员在神志清醒的状态下入院治疗。

出事原因还在调查中。