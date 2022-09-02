本地周五开盘可关注股票

（早报讯）隔夜美国股市星期四（9月1日）涨跌不一，结束本周全线下滑的颓势。道琼斯工商指数收涨0.46%，报31656.42点；标普500指数涨0.30％，报3966.85点；纳斯达克指数则跌0.26%，收于11785.13点。

虽然三大股指都尾盘上涨，但摩根大通JPMorgan资产管理公司全球市场策略师潘伟迪（Meera Pandit）在彭博电视上说，在未来几周和几个月内，没有太多理由看好这种市场环境。

海峡时报指数星期四收市报3224.08点，上升2.41点或0.07％。全天交易中，上升股227只，下跌股275只，总交易量11亿4000万股，交易总值则达9亿809万元。

在美国关键就业数据公布之前，亚太地区股市星期五（9月2日）开局谨慎，首尔股市上涨0.31%，悉尼和东京股市则分别下滑0.14%和0.15%。

本地星期五开盘可关注股票：

1.Luminor Financial Holdings（前身为星岛置地）宣布，公司为印度尼西亚点对点（P2P）平台运营商AdiWisista Group融资100万美元（月140万新元），并签订可转换票据协议和合作协议，以扩展公司在整个地区的金融解决方案业务。

2.中国电动车公司蔚来汽车（NIO）公布今年8月电动车的交付量达1万零677台，同比增长81.6％。当中高档SUV和高档轿车分别达7551台和3126台。截至8月底，蔚来累计交付电动车23万8626台。

3.首航融资信托（First Ship Lease Trust）宣布，Markus Wenker卸任信托的首席财务官，他将出任云升生产（Yinson Production）的首席财务官。