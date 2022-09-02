涉洗黑钱骗八人逾37万元 三男将被控上法庭

（早报讯）涉参与洗钱活动，骗走至少八名受害者的37万多元，三名男子将在星期五（9月2日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（1日）发文告说，三名19岁、22岁和33岁的男子因涉参与洗钱活动，将在星期五被控上法庭。

19岁的男子涉在社交平台Telegram，与不明人士达成协议，先是开了两个银行户头，再把这两个银行户头的资料交给不明人士，以换取报酬。19岁男子将在诈骗、唆使不明人士，在未经授权的情况下，进入银行电脑系统的罪名下被控上法庭。

另有一名22岁男子涉在去年11月在面簿，与不明人士达成协议，以每月1600令吉（约500新元）出租自己的银行户头，事后交出了网络银行资料给不明人士。22岁男子将以唆使不明人士，在未经授权的情况下，进入银行电脑系统的罪名被控上法庭。

还有一名33岁男子涉在网上，与不明人士达成协议，卖出自己的银行户头和手机预付卡换取900新元，事后还交出了提款卡和密码给不明人士。33岁男子将以协助他人收取犯罪所得的罪名被控上法庭。

涉案的银行户头过后被用来转移不同诈骗活动的犯罪所得，有至少八人被骗走至少37万元。

警方强调，当局严正看待诈骗行为，并将依法处置违例者。

诈骗罪名一旦成立，可被判坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施；若触滥用电脑法令，触犯者可被判坐牢最长两年、罚款最高5000元，或两者兼施；协助他人收取犯罪所得罪名一旦成立，则可被判坐牢最长十年、罚款最高50万元，或两者兼施。