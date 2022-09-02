大熊猫凯凯嘉嘉在新加坡多住五年

（早报讯）大熊猫凯凯和嘉嘉将在我国多住五年，至2027年。

万态保育集团和中国野生动物保护协会星期五（9月2日）在贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、中国驻新加坡大使孙海燕和中国国家林业和草原局副局长李春良的见证下，签署大熊猫保护研究合作延期协议。

在下一阶段的合作，各方将深化大熊猫的保育研究，及优化给予凯凯和嘉嘉的照料。

万态保育集团在文告中指出，当大熊猫进行自然交配时，生育的机会将提高，因此照顾凯凯和嘉嘉的团队会在中国专家的指导下，为它们提供更多机会联系自然交配。团队也会进一步研究，更好地了解大熊猫在人类照料下的成长。

万态保育集团和中国野生动物保护协会签署大熊猫保护研究合作延期协议。（左起）中国驻新加坡大使孙海燕、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，以及万态保育集团总裁麦克出席仪式。（李冠卫摄）

新加坡是自2004年来，第10个与中国就大熊猫保育和研究进行合作的国家。延长合作计划重申了新中的密切外交关系。

凯凯和嘉嘉这个月将分别庆祝15岁和14岁生日。它们来新加坡的安排，始于2009年。当时新中两国正迎向建交20周年，时任中国国家主席胡锦涛在访新期间与我国总理李显龙，共同见证新加坡野生动物保育集团和中国野生动物保护协会签署10年大熊猫保育合作研究项目。

根据协定，大熊猫宝宝叻叻两岁时必须回到中国。叻叻不久前才庆祝了1岁生日。（李冠卫摄）

两只大熊猫2012年抵新，2015年首次交配。尝试了七年，嘉嘉终于在去年8月14日诞下宝宝叻叻。根据协定，凯凯和嘉嘉居住在我国期间所诞下的大熊猫属中国所有，两岁时必须回到中国。

至今，超过760万名来自世界各地的访客在河川生态园一睹大熊猫凯凯、嘉嘉和叻叻的风采。