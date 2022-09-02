9月学校假期首日 两关卡交通拥堵

（早报讯）9月学校假期首日，兀兰和大士关卡星期五一早就出现交通拥堵的情况。

星期五（9月2日）是教师节，紧接着就是周末，为期一周的学校假期提前开始，不少国人纷纷越堤度假，在本地工作的马来西亚人也返乡，兀兰和大士关卡一早就车龙不断。

根据OneMotoring网站，兀兰和大士关卡星期五早上都出现长长车龙，交通十分拥堵。Checkpoint.sg网站显示，以目前的交通情况，使用大士关卡入境新山预计需要1小时20分钟至两小时才能通关，使用兀兰关卡则需要1小时35分钟至2小时25分钟。

移民与关卡局星期三（8月31日）发文告说，星期五（9月2日）至下个星期天（11日）是9­月学校假期，这段期间预计关卡情况会拥堵，建议公众尽可能调整行程。

根据文告，出境高峰时段预计是：

星期五至星期天，每天傍晚6时至11时59分；

星期六，早上6时至9时；

星期一，早上10时至中午。

入境的高峰时段则是：

星期天，傍晚6时至11时59分；

星期六和平日，晚上10时至11时59分。

2019年9月学校假期的高峰期，出入境旅客必须等上长达一个半小时才通关。当局建议旅客尽可能调整行程，避开以上高峰时段，以免受困车龙和人龙中，同时吁请旅客给予谅解及合作，并遵守交通规则。

移民与关卡局也提醒，由于新山苏丹依斯干达大厦的汽车通关柜台自6月6日起进行系统翻新工程，部分柜台在这段期间将停止运作。

旅客可在出发前上网、收听电台路况广播，或通过陆路交通管理局设在亚逸拉惹快速公路和武吉知马快速公路的路况提示系统，预先了解关卡交通情况。