本地未来一年试行 以更换电池方式为电动电单车充电

（早报讯）电动电单车快没电了，只要到换电站更换电池，就能直接又快速地完成充电。本地下来一年会展开两项试行计划，探讨以这个方式让送货的电动电单车更快完成充电。

若能够以更换电池的方式驱动，小而巧的电单车就无须装置其他充电配备，相信这能吸引更多人改用电动电单车。根据陆路交通管理局网站最新数据，截至7月底，本地公路仅有68辆电动电单车。

我国今年3月更新全国电动车充电标准，当中包括纳入电动电单车电池的更换标准。为了评估这类科技是否可行，陆交局批准两项由电池供应商Gogoro和MO Batteries提交的监管沙盒申请，允许他们展开为期一年的试行计划。

前者会同怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）合作，探讨让送货的电动电单车到两个换电站更换电池。后者则会与新邮政和保安公司保赛固（Prosegur）合作，由MO Batteries在自家设施为电池充电，再将这些电池送至后两者的换电站。

陆交局受询时说，MO Batteries的计划会有六辆电动电单车参与，这些电单车会共享30个可更换电池，也能使用换电站的14个充电桩。Gogoro的计划则会有20辆电动电单车共享100个可更换电池。当局正同这两家业者敲定实行详情。

交通部长易华仁星期五（9月2日）在陆路交通业日上致辞时说，政府希望通过监管沙盒的方式，推动这个新兴领域创新。“随着充电方案增加，我们希望鼓励更多电动电单车款在新加坡的采用。”