本地股市星期五早盘下滑

（早报讯）美国就业数据的良好预估和美国联邦储备局持续放鹰的影响，让投资者对联储局再次大幅加息担忧。本地股市星期五（9月2日）早盘下滑。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑13.27点，报3210.81点，盘中最高点是3223.5点，最低点3207.78点。

亚特兰大联储银行行长博斯迪克（Raphael Bostic）说，仍需要抑制物价上涨压力。

亚太其他区域股市早盘差强人意，深圳股市上涨0.66%，引领亚太股市；上海和首尔股市分别上涨0.28%和0.11%；东京、香港和台湾股市则全部下跌，跌幅介于0.09%和0.61%。

海指成份股方面，17只下跌，五只持平，8只上扬。

领跌的是创业公司（Venture Corp）和康福德高（ComfortDelGro），前者跌2.65%至17.65元；后者跌2.14%至1.37元。

其中，康福德高将被皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）取代，不再成为海峡时报指数成份股的消息，让两只股票走势一忧一喜。截至中午12时，皇胜酿酒厂的成交量达312万股；报0.515元，涨4.04%。

领涨的成份股是城市发展（City Development）和怡和合发（Jardine C&C），分别起1.58%至8.34元，以及起0.99%至33.75元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和马可波罗海业（MarcoPolo Marine）居前，成交量分别为1亿零837万股和4040万股，前者跌3.45%，后者涨2.38%。

摩根大通（JPMorgan）资产管理公司全球市场策略师潘伟迪（Meera Pandit）在彭博电视上说，在未来几周和几个月内，没有太多理由看好这种市场环境。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，市场对非农就业数据的看好和联储局对9月加息的鹰派态度，导致市场整体表现疲软。

他指出，受到本地三大银行股的支撑，海指依然韧性十足。中国于10月中召开第二十次全国代表大会后，如果封控政策逐步放宽，将有利于本地经济的恢复，从而带动股市。