空战军官：G550预警机为F-35战机充当“眼睛” 扩大战机探测范围

（早报讯）作为全球最先进的空中预警机之一，我国空军的湾流G550预警机在空中可以比任何战机看得更远。G550预警机在黑暗行动演习首次与F-35战机协同作战时，F-35也借助它充当“空中眼睛”，提早掌握空中形势。

正代表我国在澳大利亚北部达尔文参与代号为“黑暗行动”（Exercise Pitch Black）17国空军联合演习的湾流（Gulfstream）G550空中预警机空战军官（空中战斗管理）塞尔万上尉（Kalai Selvan，30岁）星期四（9月1日）在接受我国随行媒体访问时，分享了与澳洲和美国海军陆战队F-35战机协同作战的经验，以及湾流G550预警机在黑暗行动演习中所扮演的角色。

G550预警机自2012年投入服役后就定期参与黑暗行动演习，但外界鲜少有机会了解它的运作和揭开它的神秘面纱。

塞尔万上尉受访时说，G550预警机在黑暗行动演习中主要为战机提供空中预警，协助它们获得最早最准确的预警。

G550预警机具备完善的雷达和资讯系统，它的有源电子扫描阵列（Active Electronically Scanned Array）雷达，能够在超过200海里（约370公里）的范围侦查、辨识和追踪敌机。相比之下，网上资料显示，号称雷达探测性能先进的F-35战机AN/APG- 81雷达，对1平方米的空中目标的最大探测距离为81海里（约150公里）。

塞尔万说，这么完善的雷达系统意味着G550预警机能比任何战机看得更远，能够提供更早的预警，所以在黑暗行动演练时，F- 35战机自然也利用预警机上的感应器探测敌机位置，以给出有效的反应。

他说：“因为F-35体积有限，与我们的G550预警机相比，它们的雷达（探测范围）也有限，所以我们有额外性能帮助包括F- 35战机在内的对象，增加探测空中形势的能力。”