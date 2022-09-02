私人综合健保计划保费 下来两年不调整

（早报讯）近年来，癌症药物开支每年上升两成，预计每三四年翻倍。为遏制保险索赔额进一步攀升，明年4月起，只有在癌症药物清单上的药物可向私人综合健保计划索赔，七家保险业者因此承诺下来两年不调整保费。那些药物不在清单内的患者可获得过渡援助。

新加坡寿险协会星期五（9月2日）发文告说，一些还在使用未列入癌症药物清单（Cancer Drug List）药物的私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）保户可继续获赔一年，直到明年9月底。IP附加险也会继续涵盖非清单癌症药物。

卫生部去年8月宣布，从今年9月起，癌症患者只有使用清单内的药物，才可通过终身健保（MediShield Life）索赔或使用保健储蓄支付治疗费。明年4月起，这份清单也影响IP。

卫生部长王乙康星期五晚上在新加坡防癌协会的慈善晚宴上致辞时说，调整这些政策是为了让患者更容易获得负担得起的癌症治疗，从而减缓保险索赔额涨幅。

至于在今年9月1日之前开始接受癌症治疗，但使用非清单药物的患者，他们须自掏腰包的医药费可能会增加。

为了不影响这些患者的疗程，卫生部将为他们提供额外的过渡援助，直到完成治疗。这样一来，他们在通过终身健保索赔以及使用保健储蓄支付治疗费后，自掏腰包的数额将减至最低。

若这些患者受保于IP，私人保险业者已承诺将他们的受保期延续到至少明年9月底。

与此同时，为了让患者更负担得起经临床认证且符合成本效益的癌症药物，卫生部将通过药物援助基金把药物津贴扩大至更多在公共医疗机构接受治疗的本地居民。这项调整已从星期四（9月1日）起生效。

王乙康透露，目前获卫生科学局批准的190种癌症药物中，超过九成已列入癌症药物清单。自去年8月以来，癌症药价已平均降低三成，一些药物的价格降幅高达65％。

他提醒，若药价上涨，保费也会随之增加，私人医院的IP保费过去数年已攀升近两成。按这样的增长趋势，再过五年，一名50多岁的患者每年可能得支付多300元的保费。