Axington签约将被反向收购

（早报讯）Axington公司签订合约将收购主板挂牌公司新晔科技（Serial System）旗下一家公司，收购价为2700万元或收购目标的估值，视何者为低。收购价将完全以发出新股给卖方来支付，这批新股共约9亿1660万股，将相当于现有股本（1亿8671万股）的490.9％。

Axington星期五（9月2日）晚上透露，它已与Serial I-Tech (Far East)私人有限公司签订有条件的买卖协议，将收购对方的子公司Achieva Technology Sdn. Bhd.（收购目标）的100％股权。

这项收购计划将构成反向收购交易，将有待新加坡交易所和Axington股东的批准。Axington将召开特别股东大会寻求股东批准。

公司透露，Serial I-Tech是新晔科技的独资子公司，从事投资控股、买卖和分销消费产品和资讯科技产品。

Achieva Technology在马来西亚从事资讯科技、电脑周边、令吉、软件和相关产品的分销业务，净资产值330万元，去年营收7270万元，净利250万元。在收购交易完成前，它将在泰国成立一家新公司，以接手泰国业务，并且将脱售旗下独资公司Straitsmart Sdn. Bhd.。

Axington目前没有任何创造营收的业务，是一家现金公司。它要继续挂牌，必须在时限内重新符合挂牌要求。这个反向收购计划是它收购一个新业务的机会，并因此符合凯利板挂牌要求。

Axington的董事会认为，这项收购计划对公司和股东都有好处，能符合挂牌要求，并允许股东参与有潜能显著增长的业务。这项收购也将能提高公司的市值，扩大公司的投资者基础。