【金文泰组屋工地泥泻后续】乌鲁班丹河道部分泥土已清除 让水流可通过

（早报讯）发生泥泻事故导致土壤移位，淤堵在乌鲁班丹河道的部分泥土已被清除，让水流可通过。

泥泻事故发生在星期五（9月2日）凌晨，地点位于金文泰6道预购组屋项目Clementi NorthArc工地附近。

国家发展部兼外交部高级政务部长、也是荷兰—武吉知马集选区议员的沈颖星期六（9月3日）早上再度到现场视察情况。

根据她发在面簿的视频显示，当局人员星期五彻夜工作，早上8时已经清理河道部分泥土，挖空一条小道，让水流可以通过，舒缓乌鲁班丹河道雨后淹水的风险。

沈颖透露，事故发生后，建屋局便统筹事件的善后处理工作，其他相关机构从旁协助，出事的工地已进行一轮加固工作。目前堆积在乌鲁班丹河道里的部分泥土已经清除，水流可流通，待公用局评估淹水风险后，或考虑开放部分公园连道，便于居民通行。

附近居民在事故发生后也密切关注事态发展。沈颖说，目前接到的居民反馈中，大家的反应较为冷静。她相信这与承包商九鼎工程过去一段时间与居民的互动有关系。此前也有居民向她主动反映承包商在施工、噪音控制等方面的工地管理措施上做得很到位，或许也因为这个正面的印象让居民在事故发生后能保持冷静，未有过多的揣测。

针对后期的修缮工作，沈颖说，承包商已委派专业工程师指定维修方案，下周提交方案后，当局将会进行评估，尽快展开维修工作。与此同时，建屋局人员也随时在现场部署，使用仪器密切监测附近建筑的安全情况，确保结构无碍。