健康SG料明年先让60岁及以上群体加入

（早报讯）聚焦预防护理的“健康SG”计划预计明年率先让60岁及以上年长群体加入，再逐步扩大至其他年龄层。这将给予家庭医生足够的时间增派资源为居民服务。

卫生部长王乙康星期六（9月3日）参加非盈利机构福善（Blossom Seeds）的慈善步行活动后接受媒体采访，谈及健康SG（Healthier SG）征集到的公众反馈。

王乙康说，率先针对年长者启动计划，是为了把首批服务群体控制在约100万人，以免系统超出负荷。“医生经过讨论后，认为最好是先从60岁及以上的人开始，因为他们最有可能发现有慢性疾病，或是已经患有慢性疾病，所以我们希望先为他们提供护理。”

他指出，计划落实初期料会碰到一些问题，但当局会一一解决，若进展顺利，希望能在一年内把计划扩大至多100万人，即40至59岁人群。

探讨让全科诊所的慢性疾病药物价格与综合诊疗所的相近

卫生部今年3月起针对健康SG展开公众咨询，通过面对面交流会和网络调查，征集了逾6000名居民以及私人全科医生等业界人士的意见。

其中，约三分之二的公众都支持选择固定的家庭医生，便于医生全面了解自己的医疗需求。王乙康说，许多人也希望能够自行选择医生和诊所，或在有需要时灵活更换医生，例如在搬家的时候。

一些人也反映若患上糖尿病或高胆固醇等慢性疾病，仍得去到综合诊疗所拿药，因为那里的药价比较便宜。卫生部会探讨让人们在全科诊所，以和综合诊疗所相近的价格购买慢性疾病药物。

王乙康说，多数人也欢迎医生为他们制定个人保健计划，并认为最重要的是定期体检。“有一小部分的人说，他们不要定期检查，因为如果生病，不知道反而好像没有事。这是鸵鸟态度，我们尽量劝他们不要这样，应该趁健康的时候检查，然后跟着医生的保健计划来保持健康。”

卫生部会仔细研究这些公众反馈，完善针对健康SG的一系列建议，预计10月向国会提呈白皮书。