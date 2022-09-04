财务知识计划在三巴旺开跑 助居民理财和防骗

（早报讯）三巴旺集选区与证券行联合推出财务知识计划，帮助区内居民掌握理财知识和提防诈骗。

从10月开始，来自人民协会和银河—联昌证券（CGS-CIMB）的工作人员会在三巴旺集选区内的咖啡店举办交流会，向居民讲授基本的财务知识。由于近月来诈骗案件有上升趋势，他们也会与居民分享防范诈骗贴士。

当局计划每月办一场活动，每次到三巴旺集选区内的不同地区举办。

银河—联昌证券也联合共和理工学院，推出免费网上理财课程。课程内容会逐步推广至区内的青年和居民，及全国更广大的社群。

另外，银河—联昌证券和三巴旺集选区基层人员会通过区内回教堂，向马来回教社群就遵循伊斯兰法（Shariah-compliant）的投资进行宣导。

上述措施组成银河—联昌证券星期天（9月4日）推出的全国财务知识计划。为期六个月的计划意在加强社区里，尤其是青年、较低收入家庭和年长者等群体的财务知识。主办方也探讨把计划推广到其他地区。

计划星期天上午在基层俱乐部（The Grassroots’ Club）举行推介。包括卫生部长王乙康在内的三巴旺集选区议员，以基层组织顾问身份参与推介仪式。

推介仪式前，约500名来自各高等学府的青年在早餐会上与来自业界的金融领域专家交流。