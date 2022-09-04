为公众安全 泥泻事故附近连道继续关闭

（早报讯）金文泰泥泻事故地点附近的公园连道从星期五（9月2日）开始关闭，当局将继续关闭事发地点附近的区域，金文泰路至联邦西道的公园连道则会开放。

经评估后，当局决定继续关闭文礼大道至金文泰路的公园连道，金文泰路至联邦西道（靠近锦茂路）的公园连道将会开放。（取自国家公园局网站）

这起事故发生在星期五凌晨2时，地点在金文泰6道预购组屋项目Clementi NorthArc工地附近。

当局在事故发生后，关闭从联邦西道（靠近锦茂路）至亚逸拉惹快速公路的双溪班丹两边的公园连道，以开展河道疏通工作和斜坡维修工程。

国家公园局星期天（9月4日）在面簿发文说，公园局与建屋发展局和公用事业局经过评估后，决定继续关闭泥泻事故附近的公园连道。

贴文指出，因相关的修复工程仍在进行以及潜在的淹水风险，为了公众的安全，文礼大道（Boon Lay Way）至金文泰路（Clementi Road）的公园连道将继续关闭。金文泰路至联邦西道（靠近锦茂路）的公园连道则会开放。

公园局和公用局将会密切监测降雨预报和河道水位，并在必要时暂时关闭公园连道。

公用局通过面簿贴文提醒公众，若遇大雨应该避免使用乌鲁班丹公园连道。若发生水灾，应停留在高处，避免在洪水中行走。

国家发展部长李智陞也在面簿发文说，建设局和建屋局的工程师已和项目合格人员一同检查周围的建筑和结构，发现结构仍然完好。建屋局、公园局和公用局过去几天连日进行维修和稳固斜坡的工程。

他说，当局的首要任务是减轻泥泻的影响，以确保工人和公众的安全。建屋局和承包商已在斜坡涂上一层混凝土来稳固斜坡。当局也凿出一条水道疏导河水，以降低上游淹水的风险。

另外，当局正在采取更多永久性的斜坡稳固措施，进行主要的修复和建筑工程，包括清除河道中的泥土、维修受损的公园连道，以及重建事发地点的斜坡和挡土墙，这些工程可能需要耗时数月。

李智陞说，修复工程需要时间完成，进行期间可能会对居民和公园使用者带来不便，希望公众可以谅解。

公众可到当局的网站 go.gov.sg/UluPandanPCclosure 或 https://safedistparks.nparks.gov.sg/，查询相关资讯。