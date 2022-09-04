美玲巴刹与熟食中心饮料档失火 邻近摊贩协助灭火

（早报讯）女皇镇美玲巴刹与熟食中心的一个摊位傍晚失火，两名小贩在民防人员抵达前，协助灭火。初步调查显示，这起火患是因烹煮时无人看顾所致。

火患发生在星期天（9月4日）傍晚约6时35分，地点在美景路159号的美玲巴刹与熟食中心，起火的是二楼的一个饮料摊位。

民防部队答复《联合早报》询问时说，民防人员接获通报后赶到现场，强行撬开失火摊位的闸门，使用消防水喉把火扑灭。火患涉及摊位角落烹饪区的物品。

民防人员抵达前，附近的公众已自行疏散。一人在接受医护人员的检查后，拒绝送院。

初步调查显示，这起火患是因烹煮时无人看顾造成。

失火摊位的许姓摊贩（47岁）受访时说：“摊位没什么大碍，目前只需要进行一些清理工作，最重要的是人没事。”

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在面簿贴文说，他刚于星期天早上做完家访后到美玲熟食中心享用早餐。傍晚与家人吃晚餐时，突然接获熟食中心起火的通报，立刻赶到现场查看情况。

也是丹戎巴葛集选区议员的蔡瑞隆在贴文中感谢亚历山大消防局的消防人员迅速到场灭火。

他也赞扬两名挺身而出的摊贩，“鸭面摊贩John和鸡饭摊贩Tung Loong在民防人员抵达前协助灭火，他们是女皇镇的英雄。”

民防部队对尝试灭火的几名公众表示感谢，“及早介入有助于避免火势蔓延，我们将会联系他们加以表扬。”

民防部队也鼓励公众下载MyResponder手机应用，以在附近发生小火患时接到通知，附近民众及时的救援会对情况有所帮助。

另外，民防部队提醒公众，烹饪时应确保有人看顾，没有使用煤气或电力供应时，也应该关闭。