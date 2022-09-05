（早报讯）投资者对美国联邦储备局激进加息感到担忧，疲软行情蔓延到亚太股市，导致新加坡海峡时报指数上个星期下跌43.84点或1.3％，收报3205.69点。

不过亚太股市星期一（9月5日）早上起落不一，截至新加坡时间8时23分，日经225指数开盘下滑0.28%，韩国KOSPI和澳大利亚ASX 200则分别起0.29%和0.18%。

至于美国股市，它在上星期五（2日）走低，其中卫生保健、电信和生活消费品等下跌的板块带领股指走低。道琼斯工商指数跌幅为1.07%，标准普尔500指数跌幅为1.07%，同时纳斯达克指数指数下跌1.31%。

星期一（5日）开市前可关注的股票有：

1.莱佛士教育（Raffles Education）以160万元脱售的公用事业资产，比330万元账面价值低52％，遭新交所质询，要求集团给出脱售价与市价明显差异的原因。集团回应时指出，脱售价已经把设备、机械和水务与加热设备未来大量的更换费用纳入考量。

2.皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）将取代康福德高（ComfortDelGro），成为海峡时报指数成份股之一。受此消息影响，两只股票走势分化，截至2日，皇胜酿酒厂收高3.03％，报0.51元；康福德高则下跌1.43％至1.38元。

3.扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）上星期五深夜发文告，概述了集团的未来投资策略以及解答利益相关者的疑问。它指出，从扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）分拆后，集团计划在多元的地理市场和资产类别建立业务，以提高股东的经风险调整回报，并打算在未来几个月扩大基金和财富管理业务，以取得额外的经常收入。

4.创值科技（Addvalue Technologies）披露，之前发行新股筹集的约200万美元（约270万新元）净收益已用作偿还贷款、支付款项、一般营运资本以及付给供应商的材料和服务费用等。

5.和隆集团（Hoe Leong）在2日交易阶段出现异常波动，盘中涨幅一度升至150％，闭市回落至100％。新加坡交易所已对和隆集团发出质询。