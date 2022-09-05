121名社区护理人员获颁奖学金深造

（早报讯）后冠病疫情时代，社区护理机构须不断扩充和培养护理团队。121名社区护理人员获颁奖学金修读护理相关课程，以确保行业能达到社区多元的护理需求。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期一（9月5日）在社区护理人力资源发展奖（Community Care Manpower Development Award）颁奖典礼上说，随着我国人口老化，临终护理和老年学（Gerontology）将越来越重要。

“我很欣慰看到不少得奖者修读相关课程，其中包括应届毕业生和中途转业人士。”

社区护理人力资源发展奖从2017年起提供奖学金，资助社区护理人员报读课程深造。今年共有121名社区护理人员获奖。

其中一名得奖者是50多岁的洪珍妮。她先前在一间跨国旅游机构担任高层管理人员，但2017年决定改换跑道，加入社区护理。

“妈妈在2012年轻度中风后，我成为她的主要看护者。那段经历启发我想要继续照顾年长者，改善他们的生活质量。”

洪珍妮目前在圣路加乐龄关怀（St Luke's Eldercare）的宏茂桥疗养院担任中心经理，同时兼职修读老年学硕士学位。

半工半读固然辛苦，但洪珍妮很庆幸自己有机会不断学习成长。她鼓励考虑转业的人“敢敢尝试”，收获不一样的人生体验。