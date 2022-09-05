本地股市星期一早盘止跌回升

（早报讯）本地股市星期一（9月5日）早上止跌回升，扭转了上星期的疲弱走势。

新加坡海峡时报指数星期一早上开市微涨，上扬约10.57点或0.22％，截至中午12时报3215.75点，上扬10.06点或0.31%。

早盘最高达3222.61点，最低3207.09点，成交量7亿4779万股，成交额3亿1803万元，上升股179只，下跌股220只。

星期一早上最活跃股票为和隆（Hoe Leong)，约1亿零139万股转手，股价报0.3分，下跌0.1分或25%。

区域股市方面，主要股市起落参半。日本股市跌0.2％，香港和上海股市分别跌1.5％和0.3％。不过韩国和澳大利亚股市同样起0.2％。

美国股市在上星期五（2日）走低，其中卫生保健、电信和生活消费品等下跌的板块带领股指走低。道琼斯工商指数跌幅为1.07％，标准普尔500指数跌幅为1.07％，纳斯达克指数指数下跌1.31％。

加拿大皇家银行固定收益策略主管王素玲（音译）指出，欧盟与俄罗斯之间的天然气争端正持续，可能形成的通胀压力及其他影响引起全球投资者关注。

她说：“欧盟能源状况凸显了中央银行在政策趋向正常化和继续加息时，面临着巨大挑战。”

Phillip Nova星期一早上的报告指出，新加坡及数亚洲区域股市正寻找股市下来走势迹象，不过美国上星期发布的就业数据并没有减缓投资者对股市的担忧，预计股市会继续受到拖累。

报告说：“虽然美元指数升至110.13，创下20年来的新高。不过，市场投资者似乎还是认为经济会下滑，倾向于抛出风险较高资产，目前也没有打算逢低进场。”

报告也说，一些投资者关注中国部分地区的冠病疫情相关限制措施，对全球经济带来影响，不过，星期一早上公布的中国服务业有利数据，让投资者松一口气了，带动新加坡MSCI指数期货上涨0.18％。