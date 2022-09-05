我国7月零售销售同比增长13.7％

（早报讯）我国零售销售连续五个月增长，7月同比增长13.7％。

新加坡统计局星期一（9月5日）公布的最新零售销售指数（Retail Sales Index）显示，7月增长的部分原因是服装和鞋类、食品与酒精饮料、百货公司和手表及珠宝首饰等行业取得较大幅度增长。

7月份零售总额约为39亿元，其中网络零售大约占12.7％，与6月份持平。

大多数零售业的销售额在今年7月都取得同比增长。非必需消费品板块，服装和鞋类的销售额同比增长68.3%，部分原因是对包和鞋类的需求增加，食品与酒精饮料、百货公司和手表与珠宝业的销售同比增长分别为53.1％，42.9％和41.7％。

相较之下，7月汽车销售额同比下滑13.3％，超市和大卖场，以及小型超市和便利店的销售额也分别下降5.8％和5.3％。统计局指出，这是因为去年7月的高度警戒期间，更多人待在家里，对食品杂货的需求更高。

去年7月份，我国收紧防疫措施，重回高警戒解封第二阶段，7月12日开放五人堂食后又于7月22日禁止堂食，影响了餐饮服务销售。

今年7月餐饮服务销售延续了6月份59.1％的增长幅度，同比增长达到41.9%。经季节性调整后，7月的餐饮服务销售微升0.1%。

7月份的餐饮服务销售总额为9亿3900万元，其中网络餐饮服务销售约占26.2％，高于6月的25.5％。