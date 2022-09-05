近6000人争购宏茂桥五房式及三代同堂单位

（早报讯）尽管有更多非成熟市镇预购组屋单位保留给首次购屋者，成熟市区项目还是较受买家青睐。新一轮的预购组屋销售活动中，虽然宏茂桥项目的五房式单位不含津贴的最高售价高达87万7000元，但买家热情不减，近6000人争购这个项目的五房式及三代同堂单位。

建屋发展局今年8月的组屋销售活动将于星期一（9月5日）晚截止。截至5日下午5时，这一轮推出的4993个单位，共收到3万5694份申请。整体申购率达7.15，即每个单位有超过七人申购。

其中，宏茂桥Central Weave@AMK项目推出的372个五房式及三代同堂单位，共吸引5907人申购，整体申购率达15.9。四房式单位的整体申购率为11.3。

淡滨尼Sun Plaza Spring五房式单位的整体申购率为24.0，共有2813人争购117个单位。

在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的两个红山项目Alexandra Vale与Havelock Hillside，四房式单位共吸引7117人申请，整体申购率为5.5，三房式单位为2.4，反应不如之前推出的两个PLH项目火热。

最受欢迎的非成熟市镇项目是靠近汤申—东海岸线兀兰北站的Woodlands South Plains，共有2913人抢购268个四房式单位，整体申购率为10.9。

本轮销售活动的三房式及以上房型的整体申购率中位数（median）为6.1。